Sezon ortası indirim oyunu

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, "Yaz indirimi, kış indirimi, bahar indirimi, sezon sonu indirimi derken, kampanyalara bir de sezon ortası indirimleri eklendi" dedi. Daha yaz gelmeden çok sayıda mağazanın vitrinlerinde sezon ortası indirimlerinin baş gösterdiğini belirten Palandöken, şöyle konuştu: "Hiçbir inandırıcılığı olmayan bu kampanyaların sadece ismi değişiyor. Sezon ortası indirimi adı altında yüzde 50 artı kasada yüzde 20 indirim yapmak inandırıcı değil. Bunlar firmaların pazarlama stratejisinden başka bir şey değil. Vatandaşlarımız tüm indirim tuzaklarına karşı dikkatli olmalı. Rastgele indirim yapılmamalı" dedi.



ESNAF DA TANZİM SATIŞ İSTİYOR

Tanzim satışlara zincir marketler de katılırken, Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkara da tanzim satış hakkı tanınmasını istedi. Palandöken, "2 milyon işyeriyle ekonominin can damarı olan esnafımıza da tanzim satış hakkı tanınmalı" diye konuştu.