Patırtı.com'dan çalışana yatırım e-Ticaret sitesi Patırtı.com, çalışanlarına spor, dinlenme ve çocuk bakım alanları sunuyor.

2013 yılında Muğla'da hayata geçen Patırtı.com, istihdam yaratarak büyümeye devam ediyor. 156 personeli bulunan Patırtı.com, kurduğu tesisle çalışanına verdiği önemi gösterirken, sosyal sorumluluk kampanyaları ile de örnek projelere imza atıyor. Muğla'da kurulan 6 bin metrekarelik kapalı alanlı internet satış mağazası ve depo içeren Patırtı.com binasında; donanımlı spor salonu, özel bakıcılı çocuk odası, bilardo, masa tenisi gibi alanlar bulunuyor. Patırtı.com çalışanlarının yüzde 70'i kadınlardan oluşuyor. Başta şiddet görmüş, suça yönelmiş ve sığınma evlerinde olan kadınları iş ve meslek sahibi yapmayı hedefleyen Patırtı.com, 'Ege'nin İncisi' projesi kapsamında 18 dezavantajlı kadına önce eğitim, sonra iş imkanı sundu.