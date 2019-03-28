Özhaseki büyük müjdeyi verdi! Yüzde 50 indirim geliyor...

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, başkent için hazırladığı projelerle Ankara'nın ekonomik ve kültürel anlamda dünya başkentleri arasına gireceğinin altını her platformda çiziyor.

ÖĞRENCİLERE 'YÜZDE 50 İNDİRİM' MÜJDESİ

Gençlere ve öğrencilere de ayrı bir önem veren Özhaseki son olarak Ankara'da okuyan öğrencilere bilet fiyatlarında %50 indirim yapacağını duyurdu. Gençler arasında büyük heyecanla karşılanan bu müjdenin yanı sıra Özhaseki'nin projeleri arasında üç Ç ve uyanık kütüphaneler projeleri de büyük bir heyecanla karşılandı.

UYANIK KÜTÜPHANELER

Özhaseki'nin bu projesiyle Öğrencilerin istedikleri saatte gidip ders çalışabilecekleri kütüphaneler yapacaklarını vurgulayan Özhaseki, "Bunların yerini tespit ettik. İlk etapta yapacağımız 10 tane kütüphane 7 gün 24 saat açık olacak.

ÇAY ÇORBA, ÇAMAŞIR MODELİ

Sosyal projeler kapsamında öğrencilere ve gençlere yönelik hazırlanan bir diğer projenin de 3Ç modeli olduğuna dikkat çeken Özhaseki, "Çay, çorba çamaşır. Okul bölgelerinde özellikle de girişlerde, çocukların okula geldiğinde bir kupa içerisinde çorba içebilecekleri bir imkan. Çamaşırını teslim edip okuldan çıktığında tertemiz alıp götürebileceği bir ortam. Bunu da iş başına geldikten sonra birinci yılda uygulayacağımız çok ciddi bir iş" diye konuştu.