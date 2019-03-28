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  • 28.03.2019 16:52
  • Son Güncelleme: 28.03.2019 17:18

Özhaseki büyük müjdeyi verdi! Yüzde 50 indirim geliyor...

Başkan Adayı , ’da okuyan öğrencilere otobüs fiyatlarında %50 indirim müjdesi verdi. Gençlere yönelik birçok projesi olan ve öğrencilerin Ankara’da daha iyi şartlarda eğitim almasını sağlayan Özhaseki’nin üç ç ve uyanık kütüphaneler projesi de gençler arasında büyük heyecana neden oluyor.

Özhaseki büyük müjdeyi verdi! Yüzde 50 indirim geliyor...

Başkan Adayı , başkent için hazırladığı projelerle 'nın ekonomik ve kültürel anlamda dünya başkentleri arasına gireceğinin altını her platformda çiziyor.

ÖĞRENCİLERE 'YÜZDE 50 İNDİRİM' MÜJDESİ
Gençlere ve öğrencilere de ayrı bir önem veren Özhaseki son olarak Ankara'da okuyan öğrencilere bilet fiyatlarında %50 indirim yapacağını duyurdu. Gençler arasında büyük heyecanla karşılanan bu müjdenin yanı sıra Özhaseki'nin projeleri arasında üç Ç ve uyanık kütüphaneler projeleri de büyük bir heyecanla karşılandı.

UYANIK KÜTÜPHANELER
Özhaseki'nin bu projesiyle Öğrencilerin istedikleri saatte gidip ders çalışabilecekleri kütüphaneler yapacaklarını vurgulayan Özhaseki, "Bunların yerini tespit ettik. İlk etapta yapacağımız 10 tane kütüphane 7 gün 24 saat açık olacak.

ÇAY ÇORBA, ÇAMAŞIR MODELİ
Sosyal projeler kapsamında öğrencilere ve gençlere yönelik hazırlanan bir diğer projenin de 3Ç modeli olduğuna dikkat çeken Özhaseki, "Çay, çorba çamaşır. Okul bölgelerinde özellikle de girişlerde, çocukların okula geldiğinde bir kupa içerisinde çorba içebilecekleri bir imkan. Çamaşırını teslim edip okuldan çıktığında tertemiz alıp götürebileceği bir ortam. Bunu da iş başına geldikten sonra birinci yılda uygulayacağımız çok ciddi bir iş" diye konuştu.

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