Altın fiyatları ne kadar oldu? Yatay seyir izleyen altının düşüşe geçmesi yatırımcıları hareketlendirdi. Düğün hazırlığında olanlar ve yatırım yapmak isteyen vatandaşlar altının düşüşe geçmesi ile güncel fiyatları merak etmeye başladı. Peki, Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 28 Mart güncel altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
GRAM ALTIN FİYATI
229,78
230,31
ÇEYREK ALTIN FİYATI
367,64
376,55
YARIM ALTIN FİYATI
732,99
753,11
TAM ALTIN FİYATI
1.470,57
1.501,61
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.309,61
1.309,78
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
1.521,00
1.544,00
ZİYNET ALTINI FİYATI
1.470,57
1.501,61
ATA ALTIN FİYATI
1.516,52
1.556,88
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
130,97
131,28
18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
167,74
168,12
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
209,56
210,04
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