Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 27.03.2019 13:08
  • Son Güncelleme: 27.03.2019 13:08

Son dakika: duyurdu: Elektriğe yok

, 1 Nisan'dan itibaren elektrik tarifelerinde üç aylık dönemde değişiklik olmayacağını duyurdu.

Elektriğe zam yok

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (), elektrik fiyatlarına yapılmayacağını duyurdu.

EPDK açıklamasında "1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak tüm bedeller ve vergiler dahil perakende elektrik satış tarifelerinde herhangi bir değişiklik olmamıştır. Diğer bir ifadeyle tüketicilerimizin 1 Nisan'dan itibaren geçerli tarifeler kapsamında kWh başına ödeyeceği vergiler dahil bedel mevcut tarifeler ile birebir aynıdır" denildi.

Elektrik fiyatları üç aylık dönemler itibariyle belirleniyor. Böylece nisan, mayıs ve haziran aylarında elektrik fiyatları değişmeyecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika: EPDK duyurdu: Elektriğe zam yok
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri