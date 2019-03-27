Otobüsçülere vergi kolaylığı

Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği Genel Sekreteri Onur Orhon, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın özel halk otobüsü işletmecilerine KDV'den sonra gelir vergisi indiriminin de sağlanacağını söylediğini belirterek, "Bu indirimlerle, sektörün sürdürülebilirliği konusunda destek sağlanmış olacak. Artık giderleri karşılayamaz hale gelmiştik. Bu destekler sağlanmasaydı sektör çok zor durumda olacaktı" dedi.
- Ekonomi
- 27.03.2019
- Gazete
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