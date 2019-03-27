Marmarabirlik’ten global marka hamlesi 65 yıllık geçmişi, 8 kooperatifi ve 32 bin ortağı ile dünyanın en büyük sofralık zeytin üreticisi Marmarabirlik, Turquality Marka Destek Programı'na dahil edilen ilk kooperatif oldu.

65 yıllık geçmişi, 8 kooperatifi ve 32 bin ortağı ile dünyanın en büyük sofralık zeytin üreticisi Marmarabirlik, Turquality Marka Destek Programı'na dahil edilen ilk kooperatif oldu. Marmarabirlik Başkanı Hidamet Asa, kooperatif ve birliklerin Turquality kapsamına alınması için büyük çaba sarf ettiklerini belirterek, şöyle konuştu: "Yaptığımız girişimler neticesinde, uluslararası pazarda küresel bir oyuncu olma adına çok önemli bir gelişme olduğunu düşünüyoruz. Dünya genelinde bilinen bir marka olma yolunda çok önemli bir adım daha attık. Marmarabirlik, Marka Destek programı ile çok daha büyüyecek ve üreticinin gücüne güç katacaktır. Hedefimiz, 2023'e kadar ihracatımızı katlayarak artırmaktır. 54 ülkeye doğrudan ihracat gerçekleştiren ve dünya standartlarında üretim yapan birliğimiz, Ar-Ge faaliyetleri, inovatif çalışmalarla her geçen gün marka değerini artırmaktadır."