Merkez’den hamle

BDDK ile SPK'nın hakkında soruşturma başlattığı JP Morgan'ın, Ağustos'taki saldırının benzerini hedefleyen mesnetsiz raporu ile kurda cuma günü yaşanan yükselişin ardından harekete geçen Merkez Bankası, dün önemli adımlara imza attı. Merkez Bankası'nın piyasalarda işlemler başlamadan önce yaptığı açıklamada, rezervleri güçlendirme politikasının kararlıkla devam ettiğinin altı çizilerek, "Brüt rezervlerde yaşanan dalgalanmalar olağan işlemlerden ve dönemsel unsurlardan kaynaklanmakta olup öngörülmeyen bir durum söz konusu değildir" denildi. JP Morgan'ın döviz rezervleri ile ilgili yalanlarına da cevap veren Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, "Temel politikamız rezervlerimizi güçlü tutmak ve güçlendirmek. Brüt rezervlerle ilgili dönem dönem dalgalanmalar yaşanması olağandır. Sıra dışı bir durum söz konusu değil" dedi.
- Ekonomi
- 26.03.2019
- Gazete
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