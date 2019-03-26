Kimlikle Rusya

Pasaportsuz seyahat imkanı turizmi canlandırıyor. Gürcistan, Ukrayna ve Moldova'nın ardından Rusya ile de kimlikle seyahat anlaşması için düğmeye basıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ruslar'ın Türkiye'ye pasaportsuz olarak, kimlikle gelmesinin önünü açmak için toplantılara başladıklarını belirterek, "28 Mart'ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Antalya'ya geliyor ve Antalya'da bunları detaylı bir şekilde görüşeceğiz. 8 Nisan'da da hep birlikte Moskova'ya gideceğiz" dedi. Bazı ülkelerle pasaportsuz seyahati gerçekleştirdiklerini kaydeden Çavuşoğlu, Gürcistan, Ukrayna ve Moldova'ya seyahatlerin pasaportsuz gerçekleştirildiğini bildirdi. Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "2 sene içinde pasaportsuz seyahate geçtikten sonra Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen turist sayısı yüzde 100 arttı. 700 binden 1.4 milyona çıktı. Rus vatandaşların ülkemize gelmesi, pasaportsuz, kimlikle gelmesinin önünü açmak için toplantılara başladık."
90 GÜNLÜK SINIR UZAYACAK
Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'ye sağlık ya da farklı amaçla gelen turistlerin daha uzun süre kalmak istediklerini ve bu yönde talepleri olduğunu söyledi. Özellikle soğuk ülkelerden gelen turistlerin daha uzun süre Türkiye'de kalmak istediklerini aktaran Çavuşoğlu, sürenin bazı ülkeler için 30 gün olduğunu, bunu 90 güne çıkardıklarını kaydetti. 90 günü aşma konusunun ise yasa ile belirlendiğini anlatan Çavuşoğlu, şöyle konuştu: "Yasa ile turistlerin Türkiye'de 90 günlük kalma süresini uzatacağız, esnek yapacağız."
90 GÜNLÜK SINIR UZAYACAK
Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'ye sağlık ya da farklı amaçla gelen turistlerin daha uzun süre kalmak istediklerini ve bu yönde talepleri olduğunu söyledi. Özellikle soğuk ülkelerden gelen turistlerin daha uzun süre Türkiye'de kalmak istediklerini aktaran Çavuşoğlu, sürenin bazı ülkeler için 30 gün olduğunu, bunu 90 güne çıkardıklarını kaydetti. 90 günü aşma konusunun ise yasa ile belirlendiğini anlatan Çavuşoğlu, şöyle konuştu: "Yasa ile turistlerin Türkiye'de 90 günlük kalma süresini uzatacağız, esnek yapacağız."
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