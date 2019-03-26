Bakan Albayrak'tan halk otobüsü müjdesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, halk otobüsü işletmecilerine peş peşe müjde verdi. Albayrak, Twitter hesabından "Halk Otobüsü İşletmecilerimiz ile bir araya geldik. KDV müjdemizden sonra, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi ile ilgili beklentilerini karşılayacak, süreçlerini kolaylaştıracak adımlarımızın müjdesini paylaştık" ifadesini kullandı.
ÜCRETLERE VERGİ İNDİRİMİ
Hükümet, çalışanlara çeşitli vergi kolaylıkları sunuyor. Evde iş yapıp internette satanların yanı sıra, pilot ve hosteslere vergi kolaylığı getirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tebliğine göre, kamu kurumları hariç Türkiye'de kurulu bulunan şirketlerde görev yapan pilotlar ile kabin memurlarına ödenen aylık ücretin yüzde 70'i vergiden istisna tutulacak. Cumhurbaşkanı, bu oranı yüzde 100'e kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye yetkili olacak. Söz konusu indirim, 1 Şubat 2019 tarihinden itibaren ödenen maaşlara uygulanacak. Ayrıca pilot ve hosteslerin aldığı mesai, prim, ikramiye gibi ödemeler de ücret kapsamına alınacak.
ÜCRETLERE VERGİ İNDİRİMİ
Hükümet, çalışanlara çeşitli vergi kolaylıkları sunuyor. Evde iş yapıp internette satanların yanı sıra, pilot ve hosteslere vergi kolaylığı getirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tebliğine göre, kamu kurumları hariç Türkiye'de kurulu bulunan şirketlerde görev yapan pilotlar ile kabin memurlarına ödenen aylık ücretin yüzde 70'i vergiden istisna tutulacak. Cumhurbaşkanı, bu oranı yüzde 100'e kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye yetkili olacak. Söz konusu indirim, 1 Şubat 2019 tarihinden itibaren ödenen maaşlara uygulanacak. Ayrıca pilot ve hosteslerin aldığı mesai, prim, ikramiye gibi ödemeler de ücret kapsamına alınacak.
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