Benzine zam yok

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, bazı basın yayın organlarında yer alan benzine zam yapılabileceği yönündeki haberlerin asılsız olduğunu bildirdi. Akaryakıt piyasasındaki fiyat hareketlerini yakından takip ettiklerini belirten Yılmaz, şöyle konuştu: "Kurum olarak gerekli hesaplamaları yapıyoruz, bir zam söz konusu değil. Ülkemiz seçim arifesinde... Bu süreçte manipülasyon yapmak, piyasaları yönlendirmek kimseye kazandırmaz, aksine kaybettirir. Bu haberlere itibar edilmesin."
- Ekonomi
- 26.03.2019
- Gazete
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