Benzine zam yok

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı , bazı basın yayın organlarında yer alan e yapılabileceği yönündeki haberlerin asılsız olduğunu bildirdi. Akaryakıt piyasasındaki fiyat hareketlerini yakından takip ettiklerini belirten Yılmaz, şöyle konuştu: "Kurum olarak gerekli hesaplamaları yapıyoruz, bir zam söz konusu değil. Ülkemiz seçim arifesinde... Bu süreçte manipülasyon yapmak, piyasaları yönlendirmek kimseye kazandırmaz, aksine kaybettirir. Bu haberlere itibar edilmesin."

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