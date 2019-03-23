THY, Türk havacılık tarihindeki büyük değişim için gün sayıyor. Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 45 saatlik dev taşınma, 5 Nisan Cuma gecesi saat 03.00'te başlayacak, 7 Nisan saat 00.00'da tamamlanacak. İşte adım adım taşınma:
12 SAAT UÇUŞ DURACAK: 6 Nisan saat 02.00-14.00 arasında Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı tüm tarifeli yolcu uçuşlarına kapatılacak. Taşınma sonrası operasyonlar 6 Nisan günü saat 14.00'te İstanbul Havalimanı'nda başlayacak.
VEDA UÇUŞU SİNGAPUR'A: THY,Atatürk Havalimanı'ndan son uçuşu Singapur'a yapacak. Büyük taşınma sonrası İstanbul Havalimanı'ndan ilk uçuş ise Ankara'ya olacak.
47 BİN TON YÜK: THY 33 futbol sahasını kaplayacak büyüklükte ekipman taşıyacak. Yaklaşık 47 bin 300 ton ağırlığında malzeme götürülecek. Yük, 5 bin TIR hacminde malzemeye eş değer. Bu yükü taşıyacak TIR'ların 45 saatte kat edeceği mesafe ise 400 bin kilometre olarak hesaplandı. TIR'lar, dünyanın çevresini 10 kez dönmeye eş değer bir yol kat edecek. Bu büyük operasyonda bin 800'den fazla çalışan görev alacak.
10 SAATTE 800 ARAÇ: Dev taşınmanın en yoğun saatleri de belli oldu. 6 Nisan 00.00 ile 10.00 saatleri arasında en yoğun araç trafiği olacak. 10 saat diliminde Atatürk Havalimanı'ndan belirlenen 3 çıkış noktasından toplam 800 araç İstanbul Havalimanı'na hareket edecek.
EN SAKİN SAATTE 77 ARAÇ: Taşınmanın en sakin saatleri 5 Nisan günü 03.00-18.00 saatleri arasında olacak. Bu süreçte 77 araç İstanbul Havalimanı'na geçecek. 5 Nisan 19.00- 6 Nisan 01.00 arasında 281, 6 Nisan 02.00-13.00 arasında 680, 6 Nisan 14.00-23.00 arasında 240 araç yollarda olacak.
KODLAR DEĞİŞECEK: 6 Nisan günü 03.00 itibarıyla Atatürk Havalimanı'nın 'IST' kodu İstanbul Havalimanı'na verilecek. Kargo ve VIP yolcu uçuşlarının gerçekleşeceği Atatürk Havalimanı ise 'ISL' kodunu alacak.
12 SAAT UÇUŞ DURACAK: 6 Nisan saat 02.00-14.00 arasında Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı tüm tarifeli yolcu uçuşlarına kapatılacak. Taşınma sonrası operasyonlar 6 Nisan günü saat 14.00'te İstanbul Havalimanı'nda başlayacak.
VEDA UÇUŞU SİNGAPUR'A: THY,Atatürk Havalimanı'ndan son uçuşu Singapur'a yapacak. Büyük taşınma sonrası İstanbul Havalimanı'ndan ilk uçuş ise Ankara'ya olacak.
47 BİN TON YÜK: THY 33 futbol sahasını kaplayacak büyüklükte ekipman taşıyacak. Yaklaşık 47 bin 300 ton ağırlığında malzeme götürülecek. Yük, 5 bin TIR hacminde malzemeye eş değer. Bu yükü taşıyacak TIR'ların 45 saatte kat edeceği mesafe ise 400 bin kilometre olarak hesaplandı. TIR'lar, dünyanın çevresini 10 kez dönmeye eş değer bir yol kat edecek. Bu büyük operasyonda bin 800'den fazla çalışan görev alacak.
10 SAATTE 800 ARAÇ: Dev taşınmanın en yoğun saatleri de belli oldu. 6 Nisan 00.00 ile 10.00 saatleri arasında en yoğun araç trafiği olacak. 10 saat diliminde Atatürk Havalimanı'ndan belirlenen 3 çıkış noktasından toplam 800 araç İstanbul Havalimanı'na hareket edecek.
EN SAKİN SAATTE 77 ARAÇ: Taşınmanın en sakin saatleri 5 Nisan günü 03.00-18.00 saatleri arasında olacak. Bu süreçte 77 araç İstanbul Havalimanı'na geçecek. 5 Nisan 19.00- 6 Nisan 01.00 arasında 281, 6 Nisan 02.00-13.00 arasında 680, 6 Nisan 14.00-23.00 arasında 240 araç yollarda olacak.
KODLAR DEĞİŞECEK: 6 Nisan günü 03.00 itibarıyla Atatürk Havalimanı'nın 'IST' kodu İstanbul Havalimanı'na verilecek. Kargo ve VIP yolcu uçuşlarının gerçekleşeceği Atatürk Havalimanı ise 'ISL' kodunu alacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.