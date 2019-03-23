Tarihi uçuşa yoğun talep! Bilet fiyatları tavan yaptı

İstanbul Havalimanı'na taşınmaya artık sayılı günler kala, Atatürk Havalimanı'ndan son tarifeli uçuşa yoğun ilgi var.

İSTANBUL-SİNGAPUR UÇUŞU BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Atatürk Havalimanı'ndan son uçuş olarak tarihe geçecek olan Türk Hava Yolları'nın 6 Nisan tarihindeki TK 54 sefer sayılı İstanbul-Singapur uçuşu büyük ilgi görüyor.

BİLET FİYATLARI TALEPLERDEKİ ARTIŞ NEDENİYLE ARTTI

Boeing 777 tipi 350 yolcu kapasiteli uçak ile yapılacak tarihi uçuşun hem business hem de ekonomi sınıflarında bilet fiyatları taleplerdeki artış nedeniyle normal günlere göre artı.

BİLET FİYATLARI TAVAN YAPTI

Normal günlerde ekonomi sınıfında ortalama 3 bin 400 lira olan bilet fiyatları 4 bin 786 liraya, business sınıfında ise 12 bin lira düzeyinde olan bilet fiyatları ise yoğun talepler nedeniyle 17 bin liraya kadar yükseldi.