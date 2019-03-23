aHaber
ve aPara'nın ortak canlı yayınında gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakan Albayrak, seçim
öncesi ekonomiye yapılan dış saldırılar ile ilgili "Türkiye'nin bilançosu sağlam.
Kamu çok sağlam, diğer alanlarda da sağlam. Küresel pastadan payımız artınca rahatsız oldular. Türkiye
üreten ekonomisiyle, rekabet avantajıyla bugüne kadar 9 milyondan fazla kişiye iş üretiyorsa. Türkiye'nin maruz kaldığı saldırı da ortada. Toplumumuz bu mücadeleyi her türlü ortamda verecek cesareti sergiliyor. Bir avuç azınlık, operasyon peşinde koşan, aklına koyan birileri bunu düşünüyorsa Türk milletini ya tanımamış, ya hala küçük görmeye devam ediyor. Kimler döviz düşmeye başladığında 'eyvah eyvah' diyerek kafasını kaşımaya başladılar. Burada zarar ettiyse birileri yine pişman olacak.
Hele de seçimden sonra hiçbir belirsizlik argümanı kalmayacak. Bugün Türkiye seçime giderken son dönemde özellikle aynı Gezi döneminde olduğu gibi manipülasyona dayalı bilgi kirliliği süreci var
" dedi.
BORÇ KONUSUNDA SIKINTI YOK
Albayrak, enflasyonla mücadeleye ilişkin ise "Önümüzdeki aylarda muhtemelen biz yaz aylarında cari açıkta pozitif süreçler yaşayacağız. Eylül ayında tek haneyi görmek mümkün" ifadesini kullandı. Albayrak şöyle devam etti: Borç düzeyine bakınca dünyada ne düzeyde. Buna bakacağız ki Türkiye'nin mevcut durumunu anlayalım. Gelişmekte olan ülkeler yüzde 50, Türkiye yüzde 30. Avrupa Birliği ülkelerinin borcu yüzde 84. Türkiye'nin borcu konusunda sıkıntısı yok.
YENİ YOL HARİTASI NİSAN'DA
Nisan ayıyla birlikte yol haritasını açıklayacağız. 8-9 ayda atılacak adımları birkaç ay içinde attık. Seçimden sonra süreç çok ama çok olumlu olacak. İstihdam raporları da pozitif yönde. Mart ayında ciddi bir istihdam artışı gözlemledik. 2019'u beklentilerin üzerinde kapatıp, 2020 yılı için Türkiye'nin arzuladığı rakamlara ulaşacağız.
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