ve aPara'nın ortak canlı yayınında gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakan Albayrak, seçim öncesi ekonomiye yapılan dış saldırılar ile ilgili "Kamu çok sağlam, diğer alanlarda da sağlam. Türkiye üreten ekonomisiyle, rekabet avantajıyla bugüne kadar 9 milyondan fazla kişiye iş üretiyorsa. Türkiye'nin maruz kaldığı saldırı da ortada. Toplumumuz bu mücadeleyi her türlü ortamda verecek cesareti sergiliyor.Hele de seçimden sonra hiçbir belirsizlik argümanı kalmayacak." dedi.

BORÇ KONUSUNDA SIKINTI YOK

Albayrak, enflasyonla mücadeleye ilişkin ise "Önümüzdeki aylarda muhtemelen biz yaz aylarında cari açıkta pozitif süreçler yaşayacağız. Eylül ayında tek haneyi görmek mümkün" ifadesini kullandı. Albayrak şöyle devam etti: Borç düzeyine bakınca dünyada ne düzeyde. Buna bakacağız ki Türkiye'nin mevcut durumunu anlayalım. Gelişmekte olan ülkeler yüzde 50, Türkiye yüzde 30. Avrupa Birliği ülkelerinin borcu yüzde 84. Türkiye'nin borcu konusunda sıkıntısı yok.

YENİ YOL HARİTASI NİSAN'DA

Nisan ayıyla birlikte yol haritasını açıklayacağız. 8-9 ayda atılacak adımları birkaç ay içinde attık. Seçimden sonra süreç çok ama çok olumlu olacak. İstihdam raporları da pozitif yönde. Mart ayında ciddi bir istihdam artışı gözlemledik. 2019'u beklentilerin üzerinde kapatıp, 2020 yılı için Türkiye'nin arzuladığı rakamlara ulaşacağız.