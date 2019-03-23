260 bin istihdam

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyonla sürdürülen istihdam seferberliğine kariyer fuarlarına katılan bin 400 şirketten destek geldi, 3 ayda 260 bin kişi işe yerleştirildi. İŞKUR, 210 binin üzerinde üniversite mezununa iş buldu. Türkiye'de ilk defa uygulanan Sektör Danışmanlığı Projesi ile öğrenciler henüz okul sıralarındakiyken iş yaşamı ile buluşurken, 3 yıllık dönemde 3.2 milyon gencin işe yerleştirilmesi hedefleniyor. Son 10 yılda 4.2 milyon üniversite mezunu işgücü piyasasına katılırken, 3.5 milyonu istihdam edildi. İŞKUR işveren ile iş arayanlar arasında köprü olurken, işe yerleştirmede rekorlara imza atıyor. Kurum 2002'de sadece 24 bin 482 kişiye aracılık ederken, özel sektörde işe yerleştirme sayısı 50 kat arttı. İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, kurum programlarına katılanların yüzde 92'sinin 1 yıl ve daha uzun süre istihdamda olduğunu belirterek, "İşverenler beceri ve tecrübeye önem veriyor" dedi.
HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.