Yaşlılar için ülkemizde pek çok destek var. Yaşlılar, şartları sağlıyorlarsa hem 65 yaş aylığı hem evde bakım parası ile ayda bin 907 lira alabiliyor. Halen 65 yaş aylığı olarak 601,57 lira ödeme yapılıyor. Bu ödemede kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Kişi başı gelirleri 609,67 liranın altındaysa maaş bağlanıyor.
Devlet, bakıma muhtaç olduğu tespit edilen yaşlıların ailelerinden ayrılmaması ve vatandaşların hayat kalitesinin yükseltilmesi için evde bakım desteği sağlıyor. Aylık tutar bin 305 lira 97 kuruş. Evde bakım aylığı için yüzde 50 ve üzerinde engelli raporu gerekiyor. Maaş yaşlıya değil, bakana veriliyor. Hane içinde kişi başı gelirin bin 219 liranın altında olması gerekiyor.
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