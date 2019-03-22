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  • 22.03.2019 15:37
  • Son Güncelleme: 22.03.2019 15:45

24 sebze ve meyve toptancısına soruşturma

Son Dakika : Rekabet Kurumu, yaş meyve ve sebzelerin toptan satış alanında faaliyet gösteren 24 teşebbüs hakkında soruşturma açtı

24 sebze ve meyve toptancısına soruşturma

Rekabet Kurulunca, İstanbul, Ankara ve Antalya'da yaş meyve ve sebzelerin toptan satışı alanında faaliyet gösteren 24 teşebbüs hakkında rekabet karşıtı eylem ve davranışlar içinde bulunup bulunmadıklarının tespiti amacıyla soruşturma açıldı.

24 SEBZE VE MEYVE TOPTANCISINA SORUŞTURMA
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Rekabet Kurulunca, 14'ü İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali Ataşehir ve Bayrampaşa şubelerinde, 7'si Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Halinde, 3'ü Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Halinde yaş meyve ve sebzelerin toptan satışı alanında faaliyet gösteren 24 teşebbüs hakkında, rekabet karşıtı eylem ve davranışlar içinde bulunup bulunmadıklarının tespiti amacıyla soruşturma açılmasına karar verildi.

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