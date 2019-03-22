Konutta faiz Mayıs gibi 0.98’e inecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye güçlü performansıyla yine birilerini üzmeye ve şaşırtmaya devam edecek" dedi. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) tarafından düzenlenen 9. Otomotiv Kongresi'nde konuşan Albayrak, şu mesajları verdi:
Vergi indirimlerini uzattık. Konutta Mart itibarıyla günlük takip ettiğim rakamlar çok güçlü bir toparlanmaya işaret ediyor. Faizler yüzde 1.28'lere geldi. Tahminim Mayıs gibi yüzde 1'in altını, yüzde 0.98'i görünce sektördeki süreç daha da hızlanacak.
İkinci el otomobil satışlarında yaşanan KDV sorununa ilişkin çalışma yaptık. KDV uyuşmazlığında imzaları tamamladık, Külliye'ye gönderdik. Külliye'de de imzadan çıkmış. Bu uyuşmazlık sorununu da çözmüş olduk.
Vergi indirimlerini uzattık. Konutta Mart itibarıyla günlük takip ettiğim rakamlar çok güçlü bir toparlanmaya işaret ediyor. Faizler yüzde 1.28'lere geldi. Tahminim Mayıs gibi yüzde 1'in altını, yüzde 0.98'i görünce sektördeki süreç daha da hızlanacak.
İkinci el otomobil satışlarında yaşanan KDV sorununa ilişkin çalışma yaptık. KDV uyuşmazlığında imzaları tamamladık, Külliye'ye gönderdik. Külliye'de de imzadan çıkmış. Bu uyuşmazlık sorununu da çözmüş olduk.
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