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Konutta Mayıs gibi 0.98’e inecek

Konutta faiz Mayıs gibi 0.98’e inecek
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, " güçlü performansıyla yine birilerini üzmeye ve şaşırtmaya devam edecek" dedi. Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) tarafından düzenlenen 9. Otomotiv Kongresi'nde konuşan Albayrak, şu mesajları verdi:

Vergi indirimlerini uzattık. Konutta Mart itibarıyla günlük takip ettiğim rakamlar çok güçlü bir toparlanmaya işaret ediyor. Faizler yüzde 1.28'lere geldi. Tahminim Mayıs gibi yüzde 1'in altını, yüzde 0.98'i görünce sektördeki süreç daha da hızlanacak.

İkinci el otomobil satışlarında yaşanan KDV sorununa ilişkin çalışma yaptık. uyuşmazlığında imzaları tamamladık, 'ye gönderdik. Külliye'de de imzadan çıkmış. Bu uyuşmazlık sorununu da çözmüş olduk.

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