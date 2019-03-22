Dolar ve euroda hareketli bir gün yaşanıyor. Dolar/TL güne 5.4650 TL'den başladı, gün içinde 5.63'ü aştı. Vatandaşlar dolardaki artışın ardından dolar ve euro ne kadar oldu sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 22 Mart dolar ve euro fiyatlarıyla ilgili detaylar...

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar şu an 5.77 seviyelerinde seyrediyor.

Dolar kuru geçtiğimz günlerde yaşadığı düşüşün ardından 5.40'lı seviyelere indi ancak kayıplarını geri toplayarak haftanın son işlem gününe 5,4650 civarında başladı. Analistler, Fed'in güvercin tavrının dolar üzerindeki etkisinin çok sınırlı kaldığını belirterek, küresel yavaşlama, Brexit ve ticaret savaşı endişelerinin doların değer kaybını sınırladığını ifade etti.

EURO'DA SON DURUM

Euro ise 6,52 seviyelerinde seyrediyor.

Mart ayına 6,10 lira ile başlayan Euro kuru, 25/02/2019 tarihinde 6,0303 lira ile son bir ayın en düşük, 22/03/2019 tarihinde ise 6,50 lira ile son bir ayın en yüksek değerine ulaştı.