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  • 21.03.2019 18:06
  • Son Güncelleme: 21.03.2019 18:45

Son dakika: 20 bin öğretmen atamasının branş dağılımı listesi yayınlandı

(MEB) 2019'da yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin branş dağılımını açıkladı. Söz konusu alımlar için ön başvurular 26 Mart'ta başlayacaktı. İşte, MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı branş dağılımı...

Öğretmen atamalarıyla ilgili flaş gelişme

'ndan 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvuruların, 26 Mart'ta başlayacağı bildirildi. Alımlar için belirlenen branş dağılımı da MEB'in n açıklandı. Bakanlığın duyurusu şöyle;

"Bakanlığımıza bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik kapsamında sözleşmeli öğretmen atamak üzere başvuru alınacaktır. Başvurular Ek 1'de (Atama Yapılacak Alanlar ile Başvuruya Esas Olacak Taban Puan ve Kontenjan Listesi) belirtilen alanlarda kabul edilecektir."

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