Son dakika: 20 bin öğretmen atamasının branş dağılımı listesi yayınlandı

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvuruların, 26 Mart'ta başlayacağı bildirildi. Alımlar için belirlenen branş dağılımı da MEB'in internet sitesinden açıklandı. Bakanlığın duyurusu şöyle;

"Bakanlığımıza bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik kapsamında sözleşmeli öğretmen atamak üzere başvuru alınacaktır. Başvurular Ek 1'de (Atama Yapılacak Alanlar ile Başvuruya Esas Olacak Taban Puan ve Kontenjan Listesi) belirtilen alanlarda kabul edilecektir."