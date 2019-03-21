Öğretmenliği bıraktı tekstilci oldu

Bingöl'de öğretmenliği bırakarak tekstil işine giren 36 yaşındaki Ayşe Dinler, 5 kişiye istihdam sağlıyor. Tekstil işine kiraladığı evde başlayan, ardından KOSGEB'den aldığı destekle atölyesini kuran Dinler, işini daha da büyütmeyi istiyor. Dinler, "İŞGEM'i duydum, projelerimi hazırladım, 5 yıl uygun fiyata kiracı olmaya hak kazandım. Danışmanlık, eğitim gibi destekler de aldım. Yine KOSGEB desteği ile makine ve çeşitli materyal alımları yaptım. Yaza doğru da kısmet olursa Kalkınma Ajansı'ndan da destek almayı düşünüyorum. Hedefim çalışan sayısını 200-300'e çıkarmak" ifadelerini kullandı.
- Ekonomi
- 21.03.2019
- Gazete
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