Market rafına herkes girecek

Yüksek raf fiyatları nedeniyle marketlerde yer bulamayan üreticilere iyi haber geldi. Market reyonlarına 'yöresel ürün' düzenlemesi geliyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Perakende Yasası ile ilgili çalışma yaptıklarını belirterek, "Yöresel ürünün marketlerde yer almasıyla ilgili belli raf oranını zorunlu kılıyoruz. Marketler genelde kendi markalarıyla üretim yaptırıp satıyorlar. Buna bir sınırlama getirip, diğer üreticilerin de bu marketlerde yer almasını zorunlu kılacağız" dedi.
Ticaret Bakanlığı olarak ticaretin önündeki engelleri kaldırmak için çalıştıklarını anlatan Pekcan, "Üreticilerimizi, iç piyasada güçlü, ayağının üstünde duran ve rekabetçi firmalar haline getirmedikçe, bunları uluslararası firmalara taşıyıp, ihracatçı yapamayız" diye konuştu. Marketlerin çok yakın mesafelerde olduğuna ilişkin şikayetler aldıklarını kaydeden Pekcan, mesafe zorunluluğu üzerinde çalıştıklarını söyledi.
Ticaret Bakanlığı olarak ticaretin önündeki engelleri kaldırmak için çalıştıklarını anlatan Pekcan, "Üreticilerimizi, iç piyasada güçlü, ayağının üstünde duran ve rekabetçi firmalar haline getirmedikçe, bunları uluslararası firmalara taşıyıp, ihracatçı yapamayız" diye konuştu. Marketlerin çok yakın mesafelerde olduğuna ilişkin şikayetler aldıklarını kaydeden Pekcan, mesafe zorunluluğu üzerinde çalıştıklarını söyledi.
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