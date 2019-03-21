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rafına herkes girecek

Yeni yasayla yüksek raf fiyatları nedeniyle lere giremeyen üreticilerin önü açılıyor. Marketlerin belli bir raf oranını lere ayırması zorunlu olacak.

Market rafına herkes girecek
Yüksek raf fiyatları nedeniyle lerde yer bulamayan üreticilere iyi haber geldi. Market reyonlarına 'yöresel ürün' düzenlemesi geliyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Perakende Yasası ile ilgili çalışma yaptıklarını belirterek, "ün marketlerde yer almasıyla ilgili belli raf oranını zorunlu kılıyoruz. Marketler genelde kendi markalarıyla üretim yaptırıp satıyorlar. Buna bir sınırlama getirip, diğer üreticilerin de bu marketlerde yer almasını zorunlu kılacağız" dedi.



Ticaret Bakanlığı olarak ticaretin önündeki engelleri kaldırmak için çalıştıklarını anlatan Pekcan, "Üreticilerimizi, iç piyasada güçlü, ayağının üstünde duran ve rekabetçi firmalar haline getirmedikçe, bunları uluslararası firmalara taşıyıp, ihracatçı yapamayız" diye konuştu. Marketlerin çok yakın mesafelerde olduğuna ilişkin şikayetler aldıklarını kaydeden , mesafe zorunluluğu üzerinde çalıştıklarını söyledi.

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