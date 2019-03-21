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Esnafa iş gezisi desteği

Esnafa yurt dışı iş gezisi desteği
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu () Başkanı Bendevi Palandöken, tüm esnafın 'in 'lere sağladığı iş gezisi desteğinden yararlanması gerektiğini belirtti. KOSGEB'in KOBİ'lere yurt dışı iş gezileri için destek sağladığını, desteğin artık TESK işbirliğiyle de gerçekleştirildiğini bildiren Palandöken, "Tüm esnafımız bu destekten faydalanmalı" ifadesini kullandı. Palandöken, sektörel gelişmeleri takip etmek ve uluslararası işbirliklerini artırmak amacıyla bu tür gezilerin esnaf için çok yararlı olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu: "Bu geziler hem ülkemizin ürünlerini yurt dışında tanıtmak hem de esnaf ve sanatkarımızın kendisini geliştirmesi için çok önemli. Sektörel olarak en az 10 KOBİ'nin katılım sağlaması gereken bu destekte, katılmak isteyen esnafımızın kriterleri konfederasyonumuz Ar-Ge Müdürlüğü'nce değerlendiriliyor. Esnaf ve sanatkarımızın bu destekten azami ölçüde yararlanabilmesi için gerekli yönlendirmeler ve başvurular yapılıp KOSGEB'e iletiliyor."

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