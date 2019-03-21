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: İkinci kuyuda başladı

İkinci kuyuda sondaj başladı
Enerji Bakanı Fatih Dönmez, 'den sonra açıklarında ikinci bir kuyuda a başladıklarını belirterek, "4 bin 500 metre civarında bir sondaj derinliği hedefimiz var. Müjde için erken, süre vermeyelim. Bu operasyonlar 4-5 aylık bir süreç. Bizim hedefimiz iki gemiyle yılda 4 sondaj yapmak" dedi. Dönmez, Türkiye'nin hidrokarbon aramalarında çeşitli uluslararası işbirlikleri olabileceğini dile getirdi.

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