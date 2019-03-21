Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Mersin'den sonra Adana açıklarında ikinci bir kuyuda sondaja başladıklarını belirterek, "4 bin 500 metre civarında bir sondaj derinliği hedefimiz var. Müjde için erken, süre vermeyelim. Bu operasyonlar 4-5 aylık bir süreç. Bizim hedefimiz iki gemiyle yılda 4 sondaj yapmak" dedi. Dönmez, Türkiye'nin hidrokarbon aramalarında çeşitli uluslararası işbirlikleri olabileceğini dile getirdi.
- Ekonomi
- 21.03.2019
- Gazete
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