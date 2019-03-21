Ek gösterge maaşı artıracak

1.6 milyonu aşkın polis, öğretmen, hemşire ve din görevlisini ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi için Nisan-Mayıs ayları işaret edildi. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "3600 ek gösterge meselesini söz verdiğimiz şekilde çözeceğimizi ifade etmek istiyorum. Seçimden sonra ele alacağımız konulardan biri de budur" demişti. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı da, "Seçimden sonra ilk olarak personel reformu düzenlemesinin gündeme gelmesi gerekiyor. 3600 ek gösterge de burada çözülecek. Nisan-Mayıs civarında bu gelişmeler yaşanır" diye konuştu. Ek gösterge artışı ile memurların emekli maaşları ve emekli ikramiyeleri önemli ölçüde yükselecek.
- Ekonomi
- 21.03.2019
- Gazete
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