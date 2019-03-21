Akıllı saat garantide

Satış sonrası hizmet yönetmeliği listesine; 'konutlar için kullanılan sesli ve görüntülü konuşma sistemleri, ebeveyn monitörü, usb fan, tabletler, drone, elektrikli kaykaylar, ekran kartları, araç içi kamera, akıllı tv kutuları, akıllı saatler ve bileklikler' gibi teknolojik ürünler de eklendi. Bu ürünlere de satış sonrası servis, hizmet verme yükümlülüğü getirildi. Bakan Pekcan, tüketicilerin yetkili servis hizmetleri aramalarının normal tarifeden ücretlendirileceğini söyledi.
Hazal ATEŞ
Hazal ATEŞ
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