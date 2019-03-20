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İstanbul ucuzladı!
Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu. Araştırma şirketi Economist Intelligence Unit'in 133 kentte yaptığı 'En Pahalı Şehirler 2019' raporuna göre, Paris, Hong Kong ve Singapur en pahalı kentler listesinde ilk sırada yer aldı. 48 sıra gerileyerek 120'nci oldu. Mega kent, yaşam maliyeti dolar bazında en çok düşen şehir olarak kayda geçti.

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