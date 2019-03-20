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  • 20.03.2019 16:21
  • Son Güncelleme: 20.03.2019 16:21

'ndan dolandırıcılık uyarısı

internet sitesi üzerinden vatandaşları uyardı. Son dönemde artan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği konusunda uyarı yapılırken, "Başkanlığımız, vergilendirme işlemlerine yönelik olarak hiçbir şekilde mükelleflerle e-posta yoluyla iletişim kurmamaktadır. Belli numaraları aramaya yönlendirme yapan sahte SMS'ler başkanlığımızca gönderilmemektedir ve bunların kurumumuzla bir ilgisi yoktur" açıklamasında bulunuldu.

GİB'in internet sitesinden yapılan duyuruda, kuruma yapılan başvuru ve şikayetlerden, son zamanlarda mükellefler ve vatandaşlarla birlikte yabancı ülke mükelleflerini aldatmaya yönelik sahte e-posta, sahte ödeme emirleri, ödeme durdurma emri teyidi (payment stop order confirmation), Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) mevzuatı çerçevesinde sahte KDV istisna sertifikaları gibi yöntemler kullanılarak dolandırıcılık girişimlerinde bulunulduğunun öğrenildiği kaydedildi.

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