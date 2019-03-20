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1 milyon sağlık için geldi

1 milyon turist sağlık için geldi
Termal Sağlık ve Turizm Derneği (TESTUD) Başkanı Yavuz Yılık, "2018 sonu itibarıyla sağlık inde 'yi tercih eden sayısının 1 milyona ulaştığı tahmin ediliyor" dedi. Yıllık, ülkemizin yaklaşık bin 500 doğal kaplıca su kaynağıyla dünyada ilk 7 ülke arasında yer aldığını bu potansiyelin korunması gerektiğini söyledi.

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