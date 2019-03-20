1 milyon turist sağlık için geldi

Termal Sağlık ve Turizm Derneği (TESTUD) Başkanı Yavuz Yılık, "2018 sonu itibarıyla sağlık turizminde Türkiye'yi tercih eden turist sayısının 1 milyona ulaştığı tahmin ediliyor" dedi. Yıllık, ülkemizin yaklaşık bin 500 doğal kaplıca su kaynağıyla dünyada ilk 7 ülke arasında yer aldığını bu potansiyelin korunması gerektiğini söyledi.
- Ekonomi
- 20.03.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.