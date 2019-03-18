Bugünkü
Takvim

8 bin bekçi alımına başvuru zamanı

8 bin bekçi alımına başvuru zamanı
Emniyet Genel Müdürlüğü, 8 bin bekçi alımı için düğmeye bastı. Müdürlüğün internet sitesinden, 8 bin çarşı ve mahalle bekçisi alımına yönelik başvuru şartları ilan edildi. Buna göre; adaylar, 18 Mart-1 Nisan tarihlerinde 'www.pa.edu.tr' adresinden e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak, ön başvuruda bulunabilecek. Çarşı ve mahalle bekçiliği için adaylarda aranan şartlar ile alıma yönelik ayrıntılı bilgilere, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ve Polis Akademisi Başkanlığı'nın sitesinden ulaşılabilecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri8 bin bekçi alımına başvuru zamanı
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri