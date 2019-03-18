8 bin bekçi alımına başvuru zamanı

Emniyet Genel Müdürlüğü, 8 bin bekçi alımı için düğmeye bastı. Müdürlüğün internet sitesinden, 8 bin çarşı ve mahalle bekçisi alımına yönelik başvuru şartları ilan edildi. Buna göre; adaylar, 18 Mart-1 Nisan tarihlerinde 'www.pa.edu.tr' adresinden e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak, ön başvuruda bulunabilecek. Çarşı ve mahalle bekçiliği için adaylarda aranan şartlar ile alıma yönelik ayrıntılı bilgilere, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ve Polis Akademisi Başkanlığı'nın sitesinden ulaşılabilecek.