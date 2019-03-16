Tüm emekliler her ay maaşlarıyla birlikte ek ödeme alıyor. Vergi iadesinin yerine getirilen sistemde, ek ödemenin oranı maaşın yüzde 4'ü, 5'i seviyesinde bulunuyor. Halen maaşı bin 224 liranın altında olanlar yüzde 5, üstünde olanlar yüzde 4 ek ödeme verilirken, bu oranların artırılması gündemde. Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün, emeklilere vergi iadesi karşılığı verilen ek ödeme miktarının düşük olduğunu belirterek, ek ödemedeki mevcut yüzde 4 ila 5'lik oranların en az yüzde 9'a yükseltilmesini talep etti. Ergün, şöyle konuştu: "Emekli aylığı miktarına göre kimi emeklilere yüzde 4 kimisine de yüzde 5 ödeme yapılıyor. Buna karşılık emekliler, temel gıda maddeleri için yüzde 8 KDV, doğalgaz, elektrik ve su gibi zorunlu harcamalara da ortalama yüzde 15 vergi ödüyor. Emeklilere vergi iadesi karşılığı verilen ek ödeme miktarının düşüklüğü, emeklilerin vergi iadesi mağduru olmasına neden oluyor."
- Ekonomi
- 16.03.2019
- Gazete
Milyonlarca emekliye güzel haber! Emeklinin ek ödemesine artış gündemde
Tüm emeklilere her ay verilen maaşlarının yüzde 4-5’i oranındaki ek ödemede artış gündemde. Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Ergün, ‘Oranın en az yüzde 9’a yükseltilmesini istiyoruz’ dedi.
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