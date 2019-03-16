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Her ay 5 bin kişi evim’e koşuyor

Her ay 5 bin kişi Eminevim’e koşuyor
Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, ile vatandaşlara faizsiz ev sahibi olma imkanı sağladıklarını belirterek, "Bugüne kadar 135 bin ev ve otomobil teslimi gerçekleştirerek sektörde liderliğimizi koruyoruz. Her ay 5 bin civarı yeni başvuru alıyoruz" dedi. 'de bir ilk olan Elbirliği Sistemi'ni 1991'den bu yana uyguladıklarını söyleyen Üstün, "Özellikle faiz oranlarının yüksek olduğu şu günlerde, ev almak isteyen alım gücü düşük ailelere önemli fırsatlar sunuyoruz. Her ay bin 800 civarı üyemize ev ve otomobillerini teslim ediyoruz. Piyasaya her ay 200-250 milyon lira nakit enjekte etmiş oluyoruz" diye konuştu.

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