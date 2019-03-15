THY'nin İstanbul-Çanakkale uçuşları başladı

Türk Hava Yolları (THY) tarafından İstanbul ile Çanakkale arasında seferlere başlandı. İstanbul Havalimanı'ndan havalanan THY uçağı, Çanakkale Havalimanı'na indi.
Türk Hava Yolları (THY) tarafından İstanbul ile Çanakkale arasında seferlere başlandı. İstanbul Havalimanı'ndan havalanan THY uçağı, Çanakkale Havalimanı'na indi.
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