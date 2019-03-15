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  • 15.03.2019 17:21
  • Son Güncelleme: 15.03.2019 17:21

THY'nin İstanbul-Çanakkale uçuşları başladı

Türk Hava Yolları (THY) tarafından İstanbul ile Çanakkale arasında seferlere başlandı. İstanbul Havalimanı'ndan havalanan ilk uçak ve yolcuları, Çanakkale Havalimanı'nda su takı ile karşılandı.

Ve başladı! Böyle karşıladılar

Türk Hava Yolları (THY) tarafından İstanbul ile Çanakkale arasında seferlere başlandı. İstanbul Havalimanı'ndan havalanan THY uçağı, Çanakkale Havalimanı'na indi.

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