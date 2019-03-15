THY'nin İstanbul-Çanakkale uçuşları başladı Türk Hava Yolları (THY) tarafından İstanbul ile Çanakkale arasında seferlere başlandı. İstanbul Havalimanı'ndan havalanan ilk uçak ve yolcuları, Çanakkale Havalimanı'nda su takı ile karşılandı.

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