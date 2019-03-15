Tarifeye habersiz zam yapılamaz

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, GSM firmalarının ücreti değişikliklerini abonelerine; SMS, arama veya postayla dan makul bir süre önce duyurması gerektiğini bildirdi. Açıklamada, "Taahhüt süresinde aboneliğinizi sonlandırmak, değiştirmek istemeniz halinde cezai şart ya da cayma bedeli talep edilebilir" denildi.

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