Tarifeye habersiz zam yapılamaz

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, GSM firmalarının tarife ücreti değişikliklerini abonelerine; SMS, arama veya postayla zamdan makul bir süre önce duyurması gerektiğini bildirdi. Açıklamada, "Taahhüt süresinde aboneliğinizi sonlandırmak, değiştirmek istemeniz halinde cezai şart ya da cayma bedeli talep edilebilir" denildi.
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- 15.03.2019
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