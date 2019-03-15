Milyonlarca kişiyi ilgilendiren vergi istisnası düzenlemesi

azine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğe göre, pilot, kabin memuru, iş yeri açmaksızın internet üzerinden satış yapanlara ilişkin gelir vergisi istisnası getirildi. Ayrıca ölüm, engellilik ve hastalık gibi durumlarda ödenen tazminat ve yardımlar, 4447 sayılı Kanun uyarınca ödenen işsizlik ödeneği, 4857 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre ödenen işe başlatmama tazminatları gelir vergisinden istisna tutuldu.

İşte o tebliğ: