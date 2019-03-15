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nın i devletten

Bakıcının primi devletten
Yeni istihdam teşviğiyle işe alınan işçiler için Şubat-Nisan'ı kapsayan 3 aylık süre boyunca prim ve maaş desteği sağlanırken, bu teşviklerden evde gündelikçi ve bakıcı çalıştıranlar da yararlanıyor. Bunun için gündelikçinin ya da nın 1 ayda 10 günden fazla çalıştırılması yeterli oluyor. Ödenmesi gereken 831,48 liralık i de Hazine karşılıyor. Böylece bakıcı için ya da gündelikçi için yapılan masrafın önemli bir kısmı indirilmiş oluyor.

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