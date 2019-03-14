Boeing savaşı

Etiyopya'daki kazanın ardından 'Boeing 737 Max' tipi yolcu uçaklarının Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Avustralya'ya 50'den fazla ülkede uçuşları durduruldu. Teslimatından bu yana 2 yıl bile geçmemesine rağmen uçağın, 2'si ölümlü toplam 12 kazaya karışması tüm dünyayı alarma geçirirken, ABD kendi yapımı uçakları için bir yasak getirmedi. Daha sonra çark etti. Trump, Boeing'lerin uçuşunu yasakladı. Yazılım problemi gösteren uçakların 6 ayda ikinci kazaya karışması ve toplamda 346 kişinin yaşamını yitirmesi, kamuoyunda bu uçakların güvenliği konusundaki soru işaretlerini artırdı. ABD'nin 120 milyon dolar civarındaki Boeing 737 Max'ları uçurmaya devam etmesi, sosyal medyada kendi vatandaşları tarafından da eleştirildi. Boeing'in internet sitesine göre, 737 Max şirket tarihinde en çok satan uçak oldu. Dünyanın dört bir yanında 100'den fazla hava yolu şirketi bugüne kadar 4 bin 700 adet sipariş verdi. New York Borsası'nda işlem gören Boeing hisseleri yüzde 12 düştü, piyasa değeri yaklaşık 22 milyar dolar eridi.
HAVAMIZI KAPATTIK
Ulaştırma Bakanlığı, Türk hava sahasının Boeing 737 Max 8 ve 737 Max 9 tipi uçaklara kapatıldığını duyurdu.
THY filosunda bulunan 12 adet Boeing 737 Max 8-9 tipi uçaklarını seferden çekti. THY önceki akşam İstanbul'dan Londra'ya kalkış yapan 3 uçağı Atatürk Havalimanı'na geri döndürdü.
HAVAMIZI KAPATTIK
Ulaştırma Bakanlığı, Türk hava sahasının Boeing 737 Max 8 ve 737 Max 9 tipi uçaklara kapatıldığını duyurdu.
THY filosunda bulunan 12 adet Boeing 737 Max 8-9 tipi uçaklarını seferden çekti. THY önceki akşam İstanbul'dan Londra'ya kalkış yapan 3 uçağı Atatürk Havalimanı'na geri döndürdü.
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