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25 kadın çalıştırıyor

Yıllarca işçi olarak çalıştıktan sonra kendi işini kuran , 25 sağlıyor.

25 kadın çalıştırıyor
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, 10 yıl tekstil firmalarında işçi olarak çalışan Emine Kocabıyık (45), kendi atölyesini kurduktan sonra 2 kişiyle başladığı işinde şimdi 25 kadına sağlıyor. Kredi çekerek atölyesini kuran Kocabıyık'ın hastaneler için yaptığı tekstil ürünleri yurt dışına ihraç ediliyor. desteği alarak işini büyüten Kocabıyık, bugünlere gelebilmeyi hayal bile edemediğini söyledi. İlk günkü heyecanla çalışmasına devam ettiğini belirten Kocabıyık, şöyle konuştu: "Köyde evimin altında iki makineyle başladım bu işe. KOSGEB'den destek aldım. Onunla makinelerimi büyüttüm."

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