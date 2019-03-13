Fenerbahçe'de sakatlığı devam eden Dirar, geçtiğimiz hafta Medipol Başakşehir maçında forma giyememişti. Sarı lacivertlerin bugün yapılan antrenmanında Dirar yine yer almadı. Faslı futbolcunun Sivasspor maçında da forma giyemeyeceği belirtildi.

MİLLİ TAKIMDAN AFFINI İSTEDİ

Fenerbahçe'de bir süredir sakatlığı bulunan Nabil Dirar'a da milli takımdan davet yapıldığı öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun henüz sakatlığını tam olarak atlatmaması nedeniyle hocasıyla görüştüğü ve milli takımdan bu kez için affını istediği bilgisine ulaşıldı.

VALBUENA DA YOK!

Sarı lacivertlilerde Valbuena'nın Sivasspor karşılaşmasında forma giyemeyeceği belirtildi. Fransız futbolcunun, milli maçlar için verilecek aranın ardından oynanacak Ankaragücü maçına yetiştirilmeye çalışılacağı ifade edildi.