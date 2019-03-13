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  • 13.03.2019 15:15
  • Son Güncelleme: 13.03.2019 15:15

'ye Sivas maçı öncesi şoku

'de 26. haftada Sivas ile karşılaşacak olan 'de moralleri bozan bir gelişme yaşandı. Sarı Lacivertli takımda Valbuena'dan sonra 'ın da Sivasspor karşılaşmasında forma giyemeyeceği öğrenildi.

'de sakatlığı devam eden Dirar, geçtiğimiz hafta Medipol Başakşehir maçında forma giyememişti. Sarı lacivertlerin bugün yapılan antrenmanında Dirar yine yer almadı. Faslı futbolcunun Sivas maçında da forma giyemeyeceği belirtildi.

MİLLİ TAKIMDAN AFFINI İSTEDİ
Fenerbahçe'de bir süredir sakatlığı bulunan 'a da milli takımdan davet yapıldığı öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun henüz sakatlığını tam olarak atlatmaması nedeniyle hocasıyla görüştüğü ve milli takımdan bu kez için affını istediği bilgisine ulaşıldı.

VALBUENA DA YOK!
Sarı lacivertlilerde Valbuena'nın Sivasspor karşılaşmasında forma giyemeyeceği belirtildi. Fransız futbolcunun, milli maçlar için verilecek aranın ardından oynanacak Ankaragücü maçına yetiştirilmeye çalışılacağı ifade edildi.

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