Özel okullar 2019-2020 eğitim rakamlarını açıklamaya başladı. Geçen yıla göre yüzde 15-25 arasında zam yapan özel okullarda yıllık eğitim ücreti yemek, ithal kitap ve servis ücretiyle birlikte 90 bin liraya dayandı. Yıllık ücreti 43-65 bin lira arasında belirleyen okullar, 10 aya kadar taksit yapıyor. Ücretler yüzde 8 KDV hariç olarak ilan ediliyor.
8 YILLIK EĞİTİM EV PARASI
İthal kitaplar okuluna göre 2-4 bin lira arasında hesaplanırken; okulların yemek ücretleri ise 4 bin 750 lira ile 7 bin lira arasında değişiyor. 2018- 2019 döneminde 9 bin liraya dayanan servis ücretlerinin ise 2019-2020 eğitim öğretim döneminde 10 bin lirayı aşması bekleniyor. Bu faturalara göre çocuğunu 8 yıl özel okulda okutan velinin yemek, kırtasiye, kıyafet ve servis ücretleriyle birlikte yaklaşık 550 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Veli, özel okul masrafı olarak bir ev parası ödüyor.
PAHALI KİTABA ALTERNATiF ÇÖZÜM
3-4 bin liraya çıkan ithal kitaplardan canı yanan veliler ise çözümü; istenen kitapların aynılarını daha uyguna basan basımevlerinde buldu. Öte yandan ikinci el kitap almak da alternatif oldu. Ancak bazı okullar basımevi ve ikinci el formüllerinin önünü kesmek için; kitapların ismini açıklamıyor, liste olarak yayınlıyor. Veliden ücret alındıktan sonra kitaplar koliyle velinin adresine gönderiliyor.
PINAR ÇELİK NACAR
8 YILLIK EĞİTİM EV PARASI
İthal kitaplar okuluna göre 2-4 bin lira arasında hesaplanırken; okulların yemek ücretleri ise 4 bin 750 lira ile 7 bin lira arasında değişiyor. 2018- 2019 döneminde 9 bin liraya dayanan servis ücretlerinin ise 2019-2020 eğitim öğretim döneminde 10 bin lirayı aşması bekleniyor. Bu faturalara göre çocuğunu 8 yıl özel okulda okutan velinin yemek, kırtasiye, kıyafet ve servis ücretleriyle birlikte yaklaşık 550 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Veli, özel okul masrafı olarak bir ev parası ödüyor.
PAHALI KİTABA ALTERNATiF ÇÖZÜM
3-4 bin liraya çıkan ithal kitaplardan canı yanan veliler ise çözümü; istenen kitapların aynılarını daha uyguna basan basımevlerinde buldu. Öte yandan ikinci el kitap almak da alternatif oldu. Ancak bazı okullar basımevi ve ikinci el formüllerinin önünü kesmek için; kitapların ismini açıklamıyor, liste olarak yayınlıyor. Veliden ücret alındıktan sonra kitaplar koliyle velinin adresine gönderiliyor.
PINAR ÇELİK NACAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.