5 bin TIR’lık dev göç

Türk sivil havacılığı yeni yuvasına taşınıyor. Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na kademeli olarak devam eden taşınma işlemleri 5-6 Nisan'da 45 saat sürmesi planlanan 5 bin TIR'lık büyük taşınmayla sonlanacak. Taşınma süreci 5 Nisan saat 03.00'te başlayacak. THY taşınma için "Yeni evimiz İstanbul Havalimanı'na taşınmamız nedeniyle 6 Nisan saat 02.00 itibariyle Atatürk Havalimanı'ndaki tüm tarifeli uçuşlarımıza son veriyoruz. 6 Nisan saat 14.00 itibariyle tüm uçuşlarımızı İstanbul Havalimanı'ndan icra etmeye başlayacağız" açıklaması yaptı.
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- 12.03.2019
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