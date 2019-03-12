Bugünkü
Takvim

5 bin TIR’lık dev göç

5 bin TIR’lık dev göç
Türk sivil havacılığı yeni yuvasına taşınıyor. 'ndan Havalimanı'na kademeli olarak devam eden taşınma işlemleri 5-6 Nisan'da 45 saat sürmesi planlanan 5 bin TIR'lık büyük taşınmayla sonlanacak. Taşınma süreci 5 Nisan saat 03.00'te başlayacak. taşınma için "Yeni evimiz 'na taşınmamız nedeniyle 6 Nisan saat 02.00 itibariyle Atatürk Havalimanı'ndaki tüm tarifeli uçuşlarımıza son veriyoruz. 6 Nisan saat 14.00 itibariyle tüm uçuşlarımızı İstanbul Havalimanı'ndan icra etmeye başlayacağız" açıklaması yaptı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri5 bin TIR’lık dev göç
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri