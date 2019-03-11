Yaklaşık 12.3 milyon emekli, bayram ikramiyesi ek gelir imkanı elde ediyor. Emekliler, ilk kez geçen yıl Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde paralarını aldı. İkramiye bu yıl da devam edecek. İşte ikramiye ile ilgili bilinmesi gerekenler:
Kimler yararlanacak?
Ödemenin yapılacağı tarihte SGK'dan yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara veriliyor. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine ödeniyor.
Kime, ne kadar ödeniyor?
Emekliler ve maluller biner lirayı alıyor. Ödeme, Ramazan ve Kurban bayramları öncesi yapılıyor.
Emekli vefat etmişse ne olacak?
Bu kişinin ikramiyesini hak sahibi yakınları alabiliyor. Dul ve yetim aylığı alanlara ölüm aylığı oranında ikramiye ödeniyor. Örneğin; eşinin vefat etmesi nedeniyle yüzde 50 hisse oranı ile eşe, yüzde 25 hisse oranı ile çocuğa ölüm aylığı ödenmesi halinde; eşe 500, çocuğa ise 250 lira tutarında ikramiye ödemesi yapılıyor.
2 aylık alanlar ne yapacak?:
Hem kocasından hem babasından veya annesinden ölüm aylığı alan kişiler de ikramiye alıyor. Bu kişilerin ikramiyesi iki dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınıyor. Örneğin; dul eşin kocasından dolayı aldığı ölüm aylığının oranı yüzde 70, babasından dolayı aldığı ölüm aylığı oranı yüzde 25 ise ikramiyesi 700 lira oluyor.
Sürekli iş göremezlik geliri alanlara ne kadar verilecek?:
İkramiye, sürekli iş göremezlik oranına göre hesaplanıyor. Kişinin yüzde 50 oranında iş göremez olduğu tespit edilmiş ise bu kişiye 500 lira ikramiye ödeniyor.
Ne zaman ödenecek?:
Bu yıl Ramazan Bayramı 4-6 Haziran'da kutlanacak. 3 Haziran arefe günü. 1 ve 2 Haziran da hafta sonuna denk geliyor. Bu nedenle emeklilere ilk bayram ikramiyesinin Mayıs sonunda ödenmesi bekleniyor. Emeklilerin hesabına ödemeler büyük ihtimalle 27-31 Mayıs arasında yatırılacak. Ağustos da emekliler için yine ikramiye ayı olacak. Kurban Bayramı 11-14 Ağustos'ta kutlanacak. Arefe günü de 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. İkramiyenin de bu tarihten önce, 5-9 Ağustos'ta ödenmesi bekleniyor. İkramiye ödemelerinin yapılacağı kesin tarihi SGK duyuracak.
Nasıl ödenecek?:
Bayram ikramiyesi maaş hesaplarına yatırılıyor. Ödeme için başvuru gerekmiyor.
BAYRAM İKRAMİYESİ KAZANCI 1 / YARIN: ÇİFTE GELİR İMKANI
Kimler yararlanacak?
Ödemenin yapılacağı tarihte SGK'dan yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara veriliyor. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine ödeniyor.
Kime, ne kadar ödeniyor?
Emekliler ve maluller biner lirayı alıyor. Ödeme, Ramazan ve Kurban bayramları öncesi yapılıyor.
Emekli vefat etmişse ne olacak?
Bu kişinin ikramiyesini hak sahibi yakınları alabiliyor. Dul ve yetim aylığı alanlara ölüm aylığı oranında ikramiye ödeniyor. Örneğin; eşinin vefat etmesi nedeniyle yüzde 50 hisse oranı ile eşe, yüzde 25 hisse oranı ile çocuğa ölüm aylığı ödenmesi halinde; eşe 500, çocuğa ise 250 lira tutarında ikramiye ödemesi yapılıyor.
2 aylık alanlar ne yapacak?:
Hem kocasından hem babasından veya annesinden ölüm aylığı alan kişiler de ikramiye alıyor. Bu kişilerin ikramiyesi iki dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınıyor. Örneğin; dul eşin kocasından dolayı aldığı ölüm aylığının oranı yüzde 70, babasından dolayı aldığı ölüm aylığı oranı yüzde 25 ise ikramiyesi 700 lira oluyor.
Sürekli iş göremezlik geliri alanlara ne kadar verilecek?:
İkramiye, sürekli iş göremezlik oranına göre hesaplanıyor. Kişinin yüzde 50 oranında iş göremez olduğu tespit edilmiş ise bu kişiye 500 lira ikramiye ödeniyor.
Ne zaman ödenecek?:
Bu yıl Ramazan Bayramı 4-6 Haziran'da kutlanacak. 3 Haziran arefe günü. 1 ve 2 Haziran da hafta sonuna denk geliyor. Bu nedenle emeklilere ilk bayram ikramiyesinin Mayıs sonunda ödenmesi bekleniyor. Emeklilerin hesabına ödemeler büyük ihtimalle 27-31 Mayıs arasında yatırılacak. Ağustos da emekliler için yine ikramiye ayı olacak. Kurban Bayramı 11-14 Ağustos'ta kutlanacak. Arefe günü de 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. İkramiyenin de bu tarihten önce, 5-9 Ağustos'ta ödenmesi bekleniyor. İkramiye ödemelerinin yapılacağı kesin tarihi SGK duyuracak.
Nasıl ödenecek?:
Bayram ikramiyesi maaş hesaplarına yatırılıyor. Ödeme için başvuru gerekmiyor.
BAYRAM İKRAMİYESİ KAZANCI 1 / YARIN: ÇİFTE GELİR İMKANI
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