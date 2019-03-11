Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? Altın, dolardaki değerlenme eğilimine paralel olarak geriledi ancak Cuma günü açıklanan ABD'deki zayıf tarım dışı istihdam verisinin ardından tekrar canlanan dünya ekonomisinin yavaşladığı endişeleri fiyatlara destek oldu. Bugün gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 11 Mart güncel altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
GRAM ALTIN FİYATI
227,50
227,65
ÇEYREK ALTIN FİYATI
364,00
372,21
YARIM ALTIN FİYATI
725,72
744,42
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