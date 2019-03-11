Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 11.03.2019 09:36
  • Son Güncelleme: 11.03.2019 09:52

son durum! 11 Mart gram, çeyrek, tam, Cumhuriyet ve ne kadar oldu?

yatay seyrini sürdürüyor. Geçen haftayı yükselişle kapatan altının yeni haftaya nasıl başladığı, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Cuma günü kapanışta altının gram fiyatı yüzde 1.47 artışla işlem görmüştü. Bugün , , , ne kadar oldu? İşte 11 Mart güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? Altın, dolardaki değerlenme eğilimine paralel olarak geriledi ancak Cuma günü açıklanan ABD'deki zayıf tarım dışı istihdam verisinin ardından tekrar canlanan dünya ekonomisinin yavaşladığı endişeleri fiyatlara destek oldu. Bugün gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 11 Mart güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN FİYATI
227,50
227,65

ÇEYREK ALTIN FİYATI
364,00
372,21

YARIM ALTIN FİYATI
725,72
744,42

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriAltın fiyatları son durum! 11 Mart gram, çeyrek, tam, Cumhuriyet ve bilezik gram fiyatı ne kadar oldu?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar