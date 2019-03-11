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Açma-kapama ücretine fren

Açma-kapama ücretine fren
Karaman'ın Ermenek ilçesinde yaşayan Zekeriya Başar (35), faturası 2 kez ödenmediği gerekçesiyle kendisinden kesilen 53,60 liralık açma-kapama bedelinin iadesi için İl Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu. Hakem heyeti, firmanın gönderdiği savunmadan fiilen elektriğin kesildiğini kanıtlar bilgi veya belge sunulmadığı gibi, tüketiciye elektriğin kesileceğine dair yazılı olarak kesme ihbarnamesini gönderilmediğinin anlaşıldığını belirterek, 53,60 liranın iadesine karar verdi. Elektrik dağıtım şirketi mahkemeye itiraz davası açtı. Başar, "Otomatik ödemede olan faturalarım, herhangi bir sebeple ödenmemiş. Firma ne elektriğimi kesmeden önce ne de kestikten sonra herhangi bir bildirim yaptı. Bu işin peşini bırakmayacağım" şeklinde konuştu.

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