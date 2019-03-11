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46 bin işçi aranıyor | iş ilanları

Bu yıl şimdiden 205 bin 430 kişiyi kişiyi işe yerleştiren ’da, 46 bini aşkın açık iş bulunuyor. En çok beden işçisi, dikişçi ve turizm personeli aranıyor.

46 bin işçi aranıyor
Teşvikler işsizlere iş yolunu açarken; istihdamda önemli bir rol üstleniyor. İş arayanlarla işverenleri buluşturan İŞKUR, bu yıl şimdiden 205 bin 430 kişiyi işe yerleştirdi. İŞKUR'da halen 46 bin 64 açık iş bulunuyor. En çok eleman aranan alanların başında ise beden işçiliği geliyor. İşverenler 6 bin 552 beden işçisi arıyor.



NASIL BAŞVURULUYOR?
Yine firmalar, 2 bin 400 makineci (dikiş), 2 bin 34 turizm ve otelcilik elemanı alımı için İŞKUR'da duyuruya çıktı. İlanlara göre; bin 958 satış elemanına, bin 582 temizlik görevlisine, bin 211 garsona, bin 151 çağrı merkezi temsilcisine, 994 güvenlik görevlisine, 959 büro memuruna, 762 kasiyere, 722 aşçı yardımcısına ihtiyaç var. İş arayanlar, İŞKUR'un sitesinden ve İŞKUR İl Müdürlüğü'nden başvuru yapabiliyor.

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