Farklılık yarışı

Slovakya merkezli Engler'in sergilediği F.F Superquad, 'otomobil mi, motosiklet mi' tartışmasına yol açtı. Direksiyon yerine gidon ile üretilen aracın kabini yok, sürücü koltuk yerine sele üzerinde konumlanıyor. 5.2 litrelik V10 motor ile donatılan araç, 850 beygir güç üretiyor.
Son hızı 350 km/s olan F.F Superquad'in, 0'dan 100 km hıza ise 2.5 saniyede çıkabildiği belirtiliyor. Aracın seri üretime geçip geçmeyeceği ve olası fiyatı hakkında ise herhangi bir bilgi verilmedi.
9.2 MİLYON TL
CENEVRE Otomobil Fuarı'nda dikkat çeken butik markalardan biri Hispano Suiza Cars oldu. 'Carmen' adı verilen bir elektrikli model, 1005 beygir güç üreten motoru ile 400 kilometre yol gidebiliyor. Retro tasarımı ile etkinlikteki diğer otomobillerden farklılaşan araç, arkadan itişli olarak üretiliyor. 19 adet üretilmesi planlanan otomobilin fiyatının ise 1.5 milyon euro (yaklaşık 9.2 milyon lira) olması bekleniyor.
Son hızı 350 km/s olan F.F Superquad'in, 0'dan 100 km hıza ise 2.5 saniyede çıkabildiği belirtiliyor. Aracın seri üretime geçip geçmeyeceği ve olası fiyatı hakkında ise herhangi bir bilgi verilmedi.
9.2 MİLYON TL
CENEVRE Otomobil Fuarı'nda dikkat çeken butik markalardan biri Hispano Suiza Cars oldu. 'Carmen' adı verilen bir elektrikli model, 1005 beygir güç üreten motoru ile 400 kilometre yol gidebiliyor. Retro tasarımı ile etkinlikteki diğer otomobillerden farklılaşan araç, arkadan itişli olarak üretiliyor. 19 adet üretilmesi planlanan otomobilin fiyatının ise 1.5 milyon euro (yaklaşık 9.2 milyon lira) olması bekleniyor.
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