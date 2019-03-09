Alman iş dünyasından önemli isimler Türkiye'ye yönelik güven mesajlarını tazeledi. Alman yatırımcıların Türkiye'deki temsilcisi Thilo Pahl, Alman yatırımcıların Türkiye'deki avantajların farkında olduğunu belirterek, "Avantajlar zaten belli o nedenle şu anda siyasi açıdan da olumlu gelişmeler devam ediyor. Yatırımlar zaten istikrar arar" dedi.
- Ekonomi
- 09.03.2019
- Gazete
Almanlardan 'güven mesajı'
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