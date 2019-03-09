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Almanlardan 'güven mesajı'

Almanlardan 'güven mesajı'
Alman iş dünyasından önemli isimler Türkiye'ye yönelik güven mesajlarını tazeledi. Alman yatırımcıların Türkiye'deki temsilcisi Thilo Pahl, Alman yatırımcıların Türkiye'deki avantajların farkında olduğunu belirterek, "Avantajlar zaten belli o nedenle şu anda siyasi açıdan da olumlu gelişmeler devam ediyor. Yatırımlar zaten istikrar arar" dedi.

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