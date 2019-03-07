Dünyanın en iyi uçak içi ikram sunan markaları arasındaki bayrak taşıyıcı bu süreçte 29.966 ton yiyecek, 34.434 ton ise içecek ikramını misafirlerine sunmak üzere uçaklarına yükledi.

Günde ortalama 1300 sefer gerçekleştiren küresel taşıyıcı bu uçuşlara günde 176 ton ikram yüklemesi gerçekleştirdi. Konu ile ilgili twitter adresinden bir paylaşımda bulunan Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Filomuzdaki 338 restoranımızdan birinde gökyüzü manzaralı bir akşam yemeğine ne dersiniz?

Geçtiğimiz yıl bizimle bulutların üzerinde buluşan misafirlerimize 29.966 ton yiyecek ve 34.434 ton içecek ikramında bulunduk. Yine bekleriz." dedi