Dört nala milyoner

Ülkemizi yurtdışında temsil eden Kantarmacı Ailesi, yine yarış kazandı. Babaları Tuncay Kantarmacı'yı rol model alan İlkay ve Mertkan, 3 Mart 2019 Pazar günü Amerika'nın Aqueduct Hipodromu'ndaydı. Ailenin 4 yaşındaki atı Reed Kan, 58 bin dolar ikramiyeli koşuda start aldı. Reed Kan, bin 200 metre mesafeli kum pistteki mücadeleyi jokeyi Benjamin Hernandez ile 1 dakika 10 saniyelik bir derece gerçekleştirerek kazandı. Üç yarış önce Kantarmacılar tarafından 25 bin dolara alınan Reed Kan, çıktığı 15 koşuda 7. kez birincilik elde edip, kazancını da 252 bin dolara yükseltti. Reed Kan'ın bu galibiyeti aynı zamanda Kantarmacı Racing LLC'nin bu seneki 5'inci, Amerika kariyerindeki ise 85'inci birinciliği olarak kayıtlara geçti.
- Ekonomi
- 07.03.2019
- Gazete
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