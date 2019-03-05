Hükümetin aldığı tedbirler enflasyonda etkisini gösterdi. Şubat'ta Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 0.16 ile piyasa beklentisinin oldukça altında artış gösterirken, son 10 yılın en düşük ikinci Şubat ayı aylık enflasyonu görüldü. Yıllık enflasyon da 0.68 puanlık azalışla son 6 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 19.67'ye geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, yıllık tüketici enflasyonunun ise uzun bir süre sonrasında yüzde 20 seviyesinin altında gerçekleştiğini aktardı.
Albayrak, "Şubat ayı enflasyon rakamı, alınan tedbirlerin etkisini gösteriyor. Enflasyon gerilemeye devam edecek. Özellikle yüzde 19.02'den 18.12'ye gerileyen çekirdek enflasyon, düşüş eğiliminin giderek belirginleştiğini ortaya koyuyor. Gıda enflasyonunun mevsimsel olumsuz etkiye rağmen beklentilerin altında kalması, tanzim satış kararının gıda fiyatlarını baskılamadaki başarısını göstermiştir" değerlendirmesinde bulundu.
Albayrak, "Şubat ayı enflasyon rakamı, alınan tedbirlerin etkisini gösteriyor. Enflasyon gerilemeye devam edecek. Özellikle yüzde 19.02'den 18.12'ye gerileyen çekirdek enflasyon, düşüş eğiliminin giderek belirginleştiğini ortaya koyuyor. Gıda enflasyonunun mevsimsel olumsuz etkiye rağmen beklentilerin altında kalması, tanzim satış kararının gıda fiyatlarını baskılamadaki başarısını göstermiştir" değerlendirmesinde bulundu.
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